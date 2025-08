Após 2 meses, como está a operação da GAC no Brasil? Com 638 unidades entregues, marca quer chegar a 8.000 em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h30 ) twitter

GAC/Reprodução

A montadora chinesa GAC registrou bons resultados em julho para uma marca com apenas dois meses de operação. Com foco na expansão da rede e testes drives com possíveis clientes a marca vendeu 638 unidades em julho no mercado nacional.

GAC/Reprodução

O destaque ficou para o SUV híbrido puro GS4, que teve 367 unidades vendidas em um mês. Como concorrente do Corolla Cross e Haval H6 HEV que vendem cerca de 1.000 unidades nesta motorização híbrida sem recarga externa é um feito positivo em pouco tempo. Entre os modelos 100% elétricos da linha Aion, os mais emplacados foram o Aion V (116 unidades) e o Aion Y (105 unidades), seguidos pelo Aion Hyper HT (41) e o Aion ES (9).

Como está a rede da GAC

‌



Desde sua chegada ao Brasil, a GAC se diferencia pela estrutura de rede de vendas: são 83 pontos de atendimento, sendo 33 concessionárias e 50 lojas em shoppings centers, operando por meio de parcerias com 27 grandes grupos automotivos. A cobertura inicial já abrange 99% do território nacional, com presença nas cinco regiões do país. Acre, Rondônia, Roraima e Amapá devem receber lojas até o fim de 2025.

‌



GAC Aion V Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A previsão da marca é fechar o ano com 120 pontos de atendimento e alcançar 8 mil unidades vendidas em 2025, com projeção de 29 mil veículos em 2026.

GAC Aion Hyper HT Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Segundo Alex Zhou, CEO da GAC no Brasil, o país terá papel estratégico como centro de operações para a América Latina. A montadora pretende iniciar produção local em 2026, incluindo veículos eletrificados e a combustão, com foco em exportação para países vizinhos e ampliação do portfólio no mercado interno.

‌



