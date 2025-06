Renault anuncia recall do Kwid e Duster Compacto e SUV podem apresentar fissuras no eixo traseiro: veja como agendar reparo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 12h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h00 ) twitter

Renault/Divulgação

A Renault anunciou hoje um recall das linhas Kwid e Duster produzidos no Brasil. A montadora detectou uma possível falha no eixo traseiro o que pode causar acidentes.

Renault/Divulgação News Motor

As unidades do Renault Kwid envolvidas neste chamamento tem intervalo de chassis não sequenciais de J000006 a J986154. Potencialmente todas as versões produzidas entre 5/5/2021 a 12/5/2023 podem estar envolvidas no recall.

Renault/Divulgação

Já no caso do Duster o chassi tem intervalo entre J060924 a Jl87197, com datas de produção entre 16/9/2024 e 6/12/2024.

Renault/Divulgação

Segundo a marca: “No caso do Kwid, após uma investigação aprofundada, ficou constatado que em condições específicas, o suporte do eixo traseiro poderá ser impactado, gerando fissuras e possível perda das características originais de dirigibilidade”.

Renault/Divulgação

No caso do Duster “devido a uma falha no processo de usinagem das roscas, algumas fixações do rolamento do eixo traseiro na carroceria podem ficar soltas ou ausentes, o que pode levar a perda da ligação ao entre o eixo traseiro e o chassi.”

Para mais informações e agendamento consulte www.renault.com.br/recall ou ligue para o SAC 0800 055 5615.

