Stellantis anuncia plano de demissões nos EUA Funcionários poderão receber mais de R$ 400 mil em indenização Autos Carros|Marcos Camargo Jr 25/03/2025 - 10h20

Após uma queda nas vendas registrada em 2024 a Stellantis anunciou um plano de demissão voluntária para funcionários das unidades de Michigan, Illinois e Ohio onde são feitas as linhas Ram 1500 e o Jeep Wrangler. Ambos registraram quedas nas vendas na ordem de 16% em 2024.

A Stellantis está oferecendo um pacote de benefícios por meio do sindicato United Auto Workers (UAW) um valor de rescisão de até US$ 72 mil, cerca de R$ 410 mil e assistência média de seis meses.

No entanto, em geral, só funcionários mais velhos poderão receber o valor cheio. De acordo com o Detroit Free Press a oferta máxima foi feita apenas para colaboradores com mais de 25 anos na Stellantis, contratados à epoca pela Daimler Chrysler.

À imprensa norteamericana a Stellantis disse que “continua a rever suas operações para melhorar a eficiência e proteger sua competitividade em um mercado muito dinâmico”. E ao todo 44 mil funcionários já foram dispensados desde 2023.

A Stellantis enfrenta um momento delicado nos Estados Unidos. Após anos de supremacia com as linhas Jeep e Ram, incluindo os Dodge e Chrysler, a marca passou por um início de eletrificação mal sucedido além do fim do motor V8 que levou a uma queda nas vendas. As vendas da Ram caíram mais de 100 mil unidades em 2024 com 439.039 unidades emplacadas ano passado enquanto 2025 fora 539 ml unidades. Na linha Jeep a queda foi menor mas todos os modelos como Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee perderam mercado e o Cherokee também deixou de ser produzido.

