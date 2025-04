Stellantis anuncia recargas para carros elétricos em 18 minutos Baterias de alta densidade usam tecnologia única com eletrólitos líquidos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stellantis/Divulgação

A Stellantis anunciou que está em fase final de desenvolvimento de uma nova geração de baterias de estado sólido. Em parceria com a Factorial Energy dos Estados Unidos a Stellantis disse que a nova geração de baterias irá permitir uma recarga de 15 a 90% em apenas 18 minutos.

Stellantis/Divulgação

Mas a composição dessas baterias não é de ion de lítio mas sim eletrólitos líquidos de alta densidade. Com isso as baterias terão maior autonomia e permitirá ciclos de carga mais longos com maior segurança para rodar.

Stellantis/Divulgação

As células das baterias FEST contam com 77Ah para uma densidade energética de 375 Wh/kg, para mais de 600 ciclos de recarga. Essa nova geração de baterias permite descargas rápidas favorecendo modelos esportivos.

Stellantis/Divulgação

Além disso essas baterias permitem operações entre -30°C a até 45°C, “O desenvolvimento de baterias é um jogo de equilíbrio. Melhorar um aspecto é fácil. O difícil é entregar densidade energética, durabilidade, segurança e velocidade de recarga num mesmo pacote, com validação de montadoras. Esse avanço com a Stellantis é a transição da teoria para a prática.”, diz Siyu Huang, CEO da Factorial.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.