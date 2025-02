Stellantis bate recorde de exportações com 116 mil unidades Marcas Fiat e Jeep foram destaque e representam quase 1/3 do volume total de exportações do Brasil para outros mercados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 15h00 ) twitter

Stellantis/Divulgação

A Stellantis registou o avanço das vendas para o mercado externo a partir das fábricas localizadas no Brasil. Foram ao todo 116 mil veículos destinados à exportação no ano passado, o melhor resultado em quatro anos é crescimento de 94% neste período.

Stellantis/Divulgação

É um desempenho destacado diante do total de veículos exportados a partir do Brasil. Em 2024, dados da Anfavea, associação nacional dos fabricantes, apontam para 398,5 mil unidades o que indica que só a Stellantis representa quase 1/3 do volume total.

Stellantis/Divulgação

“O aumento da demanda internacional e a excelente aceitação dos veículos produzidos pelas nossas plantas do Brasil demonstram a competitividade dos modelos da Stellantis e a qualidade do processo produtivo. É uma conquista que deve ser celebrada por toda a equipe Stellantis do país”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Todas as plantas da Stellantis no Brasil contribuíram para o desempenho positivo das exportações em 2024. O Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, registrou mais de 57 mil veículos embarcados no último ano, um aumento de aproximadamente 8% em relação a 2023. Já a Planta de Porto Real, no Rio de Janeiro, exportou mais de 20 mil unidades em 2024, representando um crescimento de 18% comparado ao ano anterior.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

A partir do Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, foram 37 mil veículos exportados em 2024, o maior volume de sua história. Esse resultado representa um crescimento de 35% nos embarques realizados pelo Porto de Suape, em comparação a 2023.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

“Esse excelente desempenho reflete a estratégia da Stellantis em ampliar o portfólio de modelos exportados a partir do Polo de Goiana. Em 2024, o Jeep Commander passou a ser embarcado para o México, junto com os Jeep Renegade e Compass. Esses modelos, além das picapes Fiat Toro e Ram Rampage, também são exportados para mercados da América do Sul e do Caribe. Além disso, no último trimestre do ano, expandimos ainda mais nossa presença internacional com o início das exportações para o Equador, fortalecendo nossa atuação na região”, destaca Matias Merino, vice-presidente de Supply Chain para a América do Sul.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Os veículos mais exportados em 2024 foram: Fiat Strada (26.034), Jeep Renegade (13.223), Jeep Compass (10.621), Fiat Fiorino (8.827), Fiat Pulse (8.799), Fiat Mobi (6.559), Ram Rampage (5.864), Fiat Toro (5.730 unidades) e Fiat Fastback (5.184).

