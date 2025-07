Stellantis confirma carros com “motor gerador”: como funciona o EREV? Leapmotor C10 terá versões elétrica e com extensor de autonomia (EREV) no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

A Leapmotor, marca chinesa que faz parte do ecossistema da Stellantis, confirmou que o SUV Leapmotor C10 será lançado no Brasil ainda neste semestre. O modelo chegará ao país com duas opções de motorização: uma 100% elétrica e outra equipada com tecnologia EREV (Extended-Range Electric Vehicle), também conhecida como elétrico com extensor de autonomia. Mas é importante dizer que esse tipo de carro chamado de forma errônea de de “híbrido” é na verdade um carro elétrico porém sua alimentação pode vir de um motor a combustão tradicional.

O que é um carro elétrico com extensor de autonomia (EREV)?

A sigla EREV (às vezes apresentada como REEV) significa Elétrico com Extensor de Autonomia, um conceito que surgiu no fim dos anos 2000, especialmente com o lançamento do Chevrolet Volt nos Estados Unidos em 2010. Diferentemente de um híbrido tradicional (como o Toyota Prius), o EREV é, de fato, um carro movido exclusivamente por tração elétrica, mas que conta com um motor a combustão atuando como gerador de energia quando a bateria principal se esgota.

Ou seja, no EREV o motor elétrico é o único responsável por tracionar o veículo. O motor a combustão interna (geralmente a gasolina mas pode ser flex ou até diesel) não movimenta as rodas. Ele entra em funcionamento apenas para gerar eletricidade, alimentando diretamente o motor elétrico ou recarregando a bateria.

Isso permite que o veículo mantenha a condução elétrica mesmo quando a carga da bateria acaba, ampliando significativamente a autonomia.

Na prática, é uma solução que combina os benefícios da condução elétrica — como torque imediato e zero emissão local — com a segurança de não depender exclusivamente da infraestrutura de recarga. O EREV é considerado por muitos como um meio-termo eficiente entre os híbridos e os 100% elétricos puros (BEVs).

Leapmotor C10: dimensões e motorização

O C10 é um SUV médio com proporções generosas: são 4,84 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,68 m de altura e 2,85 m de entre-eixos. O visual é limpo e aerodinâmico, com grade frontal fechada e faróis integrados, seguindo a linguagem de design dos elétricos atuais.

Na versão totalmente elétrica, o Leapmotor C10 traz motor de 218 cv e 32,6 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 69 kWh, com autonomia de até 420 km no ciclo CLTC. O modelo é compatível com carregadores rápidos de até 65 kW, o que permite recuperar 50% da carga em cerca de 18 minutos.

Como funciona o Leapmotor C10 EREV?

A versão EREV do C10, vendida atualmente na China, utiliza o mesmo motor elétrico de 218 cv, mas com uma bateria de menor capacidade: 28 kWh, suficiente para até 145 km no modo elétrico puro. Quando a carga se esgota, entra em ação o motor a gasolina de 1.5 litro, que atua exclusivamente como gerador para fornecer energia ao sistema elétrico, estendendo a autonomia total para até 974 km, segundo o padrão chinês.

Leapmotor B10: o próximo modelo confirmado

Além do C10, a Leapmotor também prepara o lançamento do SUV compacto B10, que será oferecido nas versões elétrica e EREV. Na China, ele é comercializado com dois níveis de potência: 177 cv (132 kW) e 214 cv (160 kW), com bateria de 56 kWh e autonomia de até 510 km no ciclo CLTC. A versão com extensor de autonomia usa o mesmo princípio do C10.

Expansão da marca no Brasil

A Leapmotor inicia sua operação no país com 34 concessionárias e o plano de lançar quatro modelos eletrificados até 2026. A marca pretende ocupar um espaço estratégico no segmento de carros elétricos com alta autonomia e soluções tecnológicas acessíveis, aproveitando a parceria com a Stellantis para ampliar sua presença global.

