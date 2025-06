SUV chinês é anunciado oficialmente com tela de 87 polegadas Xpeng G7 terá tela com realidade aumentada e promete transformar o jeito de dirigir Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h00 ) twitter

Xpeng/Divulgação

A Xpeng já havia anunciado que teria um SUV elétrico com uma tecnologia de tela inédita no mercado. Agora o G7 elétrico está disponível para pré reservas na China. O grande diferencial está na imensa tela de 87 polegadas. É o chamado “Light-Chasing Panoramic Display”.

Xpeng/Divulgação

Desenvolvido em parceria com a Huawei, o Xpeng G7 é mais do que uma grande tela. Na verdade ela faz o papel duplo de para brisa e tela para projetar gráficos em realidade aumentada diretamente no para-brisa. É algo inédito.

Xpeng/Divulgação

Nas imagens de divulgação notamos que o pára-brisa projeta setas, aumenta placas de sinalização e traz todos os detalhes dos itens de segurança ativos.

Xpeng/Divulgação

O Xoeng G7 será um SUV motor elétrico de 292 cavalos, com velocidade máxima limitada a 202 km/h. Porém outros detalhes ainda não foram divulgados além da expectativa de preço: em torno dos US$ 35 mil dólares, cerca de R$ 195 mil em valores convertidos.

