SUVs mais vendidos: Corolla Cross dispara nas vendas e Compass perde ritmo Modelo da Toyota vendeu mais que T-Cross em mês de queda nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h00 )

O mês de agosto assustou o mercado automotivo com uma queda significativa nas vendas. Segundo dados da K.Lume Consultoria, foram 213.838 emplacamentos, sendo 172.336 deles carros de passeio e 41.502 comerciais leves.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

A queda em relação ao ano passado chegou a 6,8% com 49 mil unidades a menos do que agosto de 2024. No universo dos SUVs onde estão nada menos que 27 opções, há boas notícias para o Corolla Cross da Toyota que vendeu mais do que o Volkswagen T-Cross deixando também o antigo líder Compass para o sétimo degrau. Vamos aos números.

Marcos Camargo Jr. 02.04.2025 Marcos Camargo Jr./R7 – 02.04.2025

O Toyota Corolla Cross fechou agosto com nada menos do que 7.737 unidades enquanto o T-Cross que é líder entre os compactos teve 7.702 unidades vendidas. Bem próximos mas em segmentos diferentes.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

O terceiro SUV mais vendido foi o Hyundai Creta com 6.649 unidades comercializadas e o Fiat Fastback cresceu com 5.040 unidades comercializadas.

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 16.07.2025

O Chevrolet Tracker volta a crescer com 4.942 unidades e o Nissan kicks ficou com 4.740. A má notícia veio para o Jeep Compass que ficou 4.717 unidades, alto volume diante dos concorrentes mas muito atrás da Toyota considerando o segmento dos modelos médios.

