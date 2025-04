Ataque americano contra os houthis 'garante mais segurança internacional', diz especialista

Os ataques dos Estados Unidos ao Iêmen nesta quinta-feira (17) teriam como objetivo destruir a capacidade financeira dos houthis. É o que afirma o doutor em relações internacionais Igor Lucena, em entrevista ao Conexão Record News , sobre a ofensiva contra o grupo rebelde aliado ao Irã e apoiador dos terroristas do Hamas.



Os bombardeios americanos, que mataram mais de 70 pessoas segundo autoridades locais, atingiram portos petrolíferos usados pelos extremistas para gerar lucro e financiar operações. “Suas atividades impactam diretamente no transporte marítimo internacional, que é uma base da economia dos Estados Unidos ”, diz o especialista.



De acordo com Lucena, a destruição impede que os houthis retomem suas atividades de pirataria na região e contribui para a segurança internacional. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o especialista ainda vê o ataque como uma forma de o país avançar na política externa .