Veja 7 carros novos vendidos com desconto até o fim do mês Por conta do Proconve, da concorrência e dos juros altos, marcas promovem descontos para fechar o mês de março Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 )

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

As vendas de veiculos novos em 2025 está em uma média de 10% superior ao ano anterior. Em fevereiro segundo os dados consolidados da Fenabrave foram vendidos no país 173.837 veículos novos. No entanto em um cenário de juros mais altos e a chegada de novas marcas especialmente chinesas ao mercado nacional fez soar um alerta em marcas tradicionais que tem lançado não de descontos generosos.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Além disso, a entrada em vigor de novos padrões de emissões (chamado Proconve L8) levou as montadoras a mudarem parâmetros mecânicos nos carros e as marcas tem até o dia 31 de março para vender as unidades que não atendem a esse novo padrão. O R7-Autos Carros selecionou sete ofertas de modelos zero quilômetro:

Chevrolet Tracker com R$ 30 mil de desconto

O SUV compacto da GM deixou o preço de R$ 186.990 do preço de tabela para R$ 156.690 na rede de concessionários. Com a atualização do motor 1.2 turbo com injeção direta há descontos generosos para o Tracker.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

Além do motor 1.2 de 133cv (será de 141cv com atualização) o carro traz chave presencial, partida por botão, teto solar, faróis full LED com acendimento automático, ar-condicionado digital, alerta de colisão frontal, sistema de estacionamento autônomo e rodas de 17 polegadas.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

Citroën C3 Aircross com R$ 13 mil de desconto

O SUV está sendo vendido com desconto na versão Feel Pack Turbo de 7 lugares com preço de tabela de R$ 134.400 mas oferecido por R$ 116.890 na rede de concessionários.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Além do motor 1.0 turbo T200 de 125/130 cv de potência e câmbio automático do tipo CVT há itens como multimídia com tela de 10 polegadas, rodas de 16 polegadas, ar-condicionado, direção elétrica e vidros elétricos.

Citroën/Divugalção Citroën/Divugalção

Fiat Toro Endurance por R$ 128,9 mil

A picape média mais vendida do Brasil não teve mudança de motorização nem de estilo mas está sendo vendida com desconto de R$ 155.990 por R$ 128.990.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

O motor da Toro flex é o T270 1.3 turbo de 176 cv e 27,5 kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas. A Toro Endurance traz capota marítima, 6 airbags, quadro de instrumentos digital, central multimídia, controlador de velocidade e sensor de estacionamento.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Jeep Compass Sport por R$ 154,9 mil

O SUV médio que foi o líder de vendas em 2024 também tem os descontos da linha Sport mantidos. Com eles, o preço da versão inicial de 186.990 sai por R$ 154.990. O desconto é de R$ 32 mil.

Compass Jeep/Divulgação

O motor T270 é o mesmo da Toro e traz 6 airbags, ar condicionado digital de duas zonas, painel digital, faróis em LED, chave presencial, partida por botão, sensor de chuva e rodas de liga leve com 18 polegadas.

Volkswagen Taos Highline por R$ 179,5 mil

A Volkswagen foi generosa nos descontos do Taos que não era um destaque de vendas pelos preços de tabela mas levaram o SUV a uma posição de destaque após os abatimentos. O Taos Highline de mde R$ 227.400 sai por R$ 179.500.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

O Taos Highline tem motor 250TSI 1.4 turbo de 150cv e 25kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis velocidades. Tem 6 airbags, direção elétrica, painel digital, multimídia de 10 polegadas entre outros itens. Mas é preciso saber que o Taos deve mudar por inteiro esse ano passando a vir do México e não da Argentina onde é feito atualmente.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

Volkswagen Nivus Highline por R$ 139,9 mil

O Nivus foi reestilizado há alguns meses já tem descontos generosos. O preço da versão de Highline de R$ 159.360 sai por R$ 139.990.

Volkswagen/Divulgação

Essa versão é a mais completa e tem motor 1.0 turbo de 128 cv e 20,4 kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. Traz seis airbags, controle de Cruzeiro adaptativo, faróis em LED, painel digital, central multimídia VW Play de 10 polegadas, chave presencial e partida por botão.

Volkswagen/Divulgação

Renault Duster ICONIC por R$ 142,2 mil

O SUV compacto da Renault também vem sendo vendido com descontos generosos. O preço da versão Iconic 1.3 de R$ 165.890 sai por R$ 142.280.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

O SUv tem motor 1.3 turbo de 163 cv e 25,4kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT. Tem ar-condicionado digital, partida por botão e multimídia com câmera e sensor de ré entre outros itens.

