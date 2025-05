Veja detalhes do interior do novo Nissan Kicks 2026 Tela de alta resolução, console elevado e outros itens estarão presentes no SUV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 21h30 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h30 ) twitter

Nissan/Divulgação

A Nissan divulgou hoje imagens mais detalhadas sobre o interior do Nissan Kicks 2026. Nas imagens é possível ver também que o modelo não contará com alavanca de câmbio tradicional, mas sim botões, a tela terá alta resolução e os materiais são bem diferentes dos empregados na atual geração que é de 2016.

Nissan/Divulgação

De volta ao interior, o novo Nissan Kicks terá central multimídia de 12,3 polegadas com conexão com smartphone e painel digital de 12,3 polegadas. Já as versões mais baratas devem ter 7 polegadas. Ademais, o modelo terá alto-falantes exclusivos da BOSE integrados ao encosto de cabeça.

Nissan/Divulgação

O novo Nissan Kicks deve medir 4,37 metros, o que é 6 cm maior do que o atual, o entre-eixos é de 2,66 metros, a largura é de 1,80 metro e a altura é de 1,63 metro.

Nissan/Divulgação

Embora já tenha começado a produzir o utilitário no Rio de Janeiro, a Nissan ainda não informou quando pretende lançar o Kicks 2026 por aqui. O modelo também será exportado para os países da América Latina.

