Vendas diretas: Polo, Argo e Mobi são campeões

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

As vendas diretas são aquelas destinadas a empresas ou clientes com CNPJ que conseguem descontos ao adquirir um carro novo. No Brasil, 197.076 veículos foram negociados por venda direta em abril, um número impressionante. Mas quais sao os carros campeões de venda nesta modalidade?

Fiat/Divulgação

O campeão é o Polo que teve 67% das vendas para CNPJ. Locadoras, frotistas ou mesmo clientes com empresa aberta compraram o compacto da Volkswagen que teve nada menos do que 7,3 mil unidades das 10,9 mil unidades totais vendidas, apenas para clientes com CNPJ.

Fiat/Divulgação

O segundo da lista é o Fiat Argo que vendeu menos: 6.386 unidades para CNPJ mas que representa 75% do total vendido no mercado. O terceiro é outro Fiat, o Mobi, com 5.917 unidades comercializadas para venda direta ou 95% do total comercializado (6.170 unidades).

Marcos Camargo Jr 04.04.202

Estão na lista carros de outros segmentos como mais da metade do Volkswagen T-Cross que teve 4.207 unidades comercializadas para vendas diretas ou 51% do total. Até mesmo o Jeep Compass que teve 2.715 unidades comercializadas para clientes com CNPJ o que representa 59% do total, faz parte dessa lista.

‌



Carros mais vendidos no segmento de vendas diretas em abril de 2025

‌



1º VW POLO 7.377

2º FIAT ARGO 6.386

‌



3º FIAT MOBI 5.917

4º HYUNDAI HB20 4.428

5º VW T-CROSS 4.207

6º RENAULT KWID 3.494

7º HYUNDAI HB20S 3.395

8º CHEVROLET ONIX PLUS 2.839

9º JEEP COMPASS 2.715

10º TOYOTA COROLLA CROSS 2.584

