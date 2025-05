Yuan Pro: teste com o SUV elétrico mais barato do país SUV compacto tem autonomia de 250 km no Inmetro e motor de até 177 cv mas deve alguns itens que seriam desejados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Enquanto o mercado de SUVs a combustão parece ganhar novas versões a cada trimestre, há poucas opções elétricas acessíveis. De olho nesse nicho, a BYD lançou ano passado no Yuan Pro, com proposta de compacto, desempenho interessante e preço mais acessível na faixa dos R$ 180 mil. Porém, recentemente a marca chegou a vender o Yuan Pro por interessantes R$ 159,9 mil.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Considerando o preço de tabela de R$ 182.800, o Yuan Pro, que é elétrico, está alinhado ao Volkswagen T-Cross Highline, que é negociado por R$ 184.490 e na faixa dos R$ 160 mil está próximo de modelos como Peugeot 2008, Fastback Impetus, Honda HR-V EXL e tantos outros. Deste modo, o modelo é o crossover compacto elétrico mais barato da categoria. Todavia, o Yuan Pro tem alguns pormenores como a baixa autonomia, o que foi notado durante uma semana de avaliação com o utilitário.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Antes de falar do que falta no BYD Yuan Pro, é preciso destacar algumas qualidades. Uma delas é o motor com 177 cv com 290 Nm de torque, chegando aos 100 km/h em apenas 7,9 segundos. Assim, o SUV compacto elétrico vai pular na frente na largada por conta do torque linear e constante de 290 Nm e, também, terá boas arrancadas. Além disso, tem porte ideal para as cidades, sendo fácil de estacionar por ser mais compacto que um Song Pro, por exemplo.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Outro fator positivo, é que a BYD acertou a suspensão do Yuan Pro para as ruas brasileiras, deixando o modelo firme sem ser mole, além de ser confortável. A posição é ideal, a montagem é boa e o avesso aos comandos do carro é fácil.

‌



BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Em relação ao interior, há um painel de instrumentos de 8,8 polegadas e outra de 12,8 polegadas de multimídia, que até dão um toque genérico para o SUV, repetindo o padrão dos outros modelos chineses. Apesar disso, a tela, que gira, tem ótima resolução, conecta sem engasgos o Apple CarPlay e Android Auto. Ademais, o painel tem superfície macia ao toque, inclusive, nas portas, os bancos também são confortáveis.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Um ponto negativo é a falta dos equipamentos ADAS, uma vez que não há controle de cruzeiro adaptativo, auxílios de frenagem autônoma, sistema de assistência de permanência em faixa e, também, não há alerta de ponto cego. Por sua vez, o porta-malas pode ser menor do que muito hatchback compacto vendido por aqui, uma vez que tem somente 265 litros.

‌



BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Por fim, o BYD Yuan Pro, que é equipado com bateria Blade LFP de 45,1 kWh, permite rodar apenas 250 km no ciclo PBEV com a carga cheia, embora o painel de instrumentos indique 376 km com a bateria 100% carregada, não possível chegar neste número. Portanto, é um modelo ideal para quem roda apenas dentro da cidade. Em percursos urbanos, chegamos próximo dessa marca indicada no painel, bem mais interessante do que prevê o Inmetro.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Tamanho e equipamentos

O BYD Yuan Pro mede 4,31 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,67 metro de altura, 2,62 metros de entre-eixos, que é bom para levar até quatro adultos, o quinto vai apertado no banco traseiro.

‌



BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

O modelo ainda traz seis airbags, sistema de som com seis alto-falantes, duas entradas USB do tipo A e duas do tipo C, ar-condicionado, freios ABS, controle de tração, sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem, assistência de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico, controle eletrônico de estabilidade, ajustes dos bancos dianteiros elétricos, sistema ISOFIX, carregador de smartphone por indução, entre outros.

BYD Yuan Pro Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Vale o preço?

Olhando para o universo dos elétricos mesmo com a ausência de alguns itens, o Yuan Pro é interessante pelo que oferece. Ele é mais barato que o Renault Megane E-Tech que custa R$ 279.900, o Peugeot 2008 elétrico com preço de R$ 269.990 e, por fim, o novato Omoda E5 oferecido por R$ 204.900.

PELO MESMO PREÇO: Dolphin Plus ou Yuan Pro? Qual você compraria? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.