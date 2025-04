Com o olhar voltado para a COP 30, Brasil reforça o debate sobre a conservação do solo Especialistas defendem práticas que aliam produção agrícola, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dia Nacional da Conservação do Solo Foto cedida : KREBS

O Dia Nacional da Conservação do Solo foi instituído pela Lei nº 7.876, de 13 de novembro de 1989, em homenagem ao nascimento de Hugh Hammond Bennett (1881–1960), considerado o “pai da conservação do solo” nos Estados Unidos. Seu papel foi fundamental na conscientização sobre a importância da preservação desse recurso natural.

O solo é essencial para a produção de alimentos, a filtragem da água, a regulação do clima e a manutenção da biodiversidade. No entanto, enfrenta sérios desafios de degradação devido à urbanização, ao uso inadequado da terra, à poluição e às mudanças climáticas.

Em novembro, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e um dos temas da COP 30 será justamente o solo.

“Usar de forma mais eficiente áreas já consolidadas é fundamental para que o Brasil continue aumentando sua produção agropecuária sem a necessidade de abertura de novas áreas. A conservação de solos é um pilar para garantir um futuro sustentável para a agricultura e a sociedade”, disse Fernando Sampaio, cofacilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

‌



A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura é um movimento composto por mais de 400 organizações, entre entidades do agronegócio, empresas e sociedade civil.

A rede atua por meio de debates, análises de políticas públicas, articulação entre diferentes setores e promoção de iniciativas que contribuam para a conservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico do país.

‌



Neste dia, reforçamos aqui no Mundo Agro a importância das estratégias que promovem a conservação do solo e a regeneração no campo.

Entre elas estão o plantio direto e a rotação de culturas, que reduzem a exposição do solo, melhoram sua estrutura e aumentam a retenção de água e nutrientes. Essas práticas também diminuem a dependência de insumos químicos e contribuem para o sequestro de carbono no solo.

‌



Fernando Sampaio, cofacilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura Foto cedida : Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura

Outras iniciativas relevantes envolvem sistemas integrados, como a agrofloresta e o modelo Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que promovem uma integração produtiva entre diferentes atividades, melhorando a produtividade, protegendo o solo contra a degradação e diversificando a renda no campo.

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) surge como uma forma de reconhecer e recompensar financeiramente os produtores que adotam práticas conservacionistas, protegem nascentes e preservam a vegetação nativa.

Além disso, é fundamental aprimorar os programas voltados à agricultura de baixo carbono, promovendo sua ampliação, atualização e o fortalecimento da assistência técnica rural, com foco na capacitação contínua dos produtores.

Por fim, é necessário fortalecer mecanismos financeiros, como o Plano Safra, vinculando o acesso ao crédito a critérios socioambientais que incentivem práticas sustentáveis no campo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp