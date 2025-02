Presidente da Vale se encontra com Lula e discute liderança do Brasil na transição energética No encontro, o executivo abordou projetos da mineradora que contribuem para impulsionar o Brasil à liderança global

R7 Planalto|Do R7 29/01/2025 - 11h18 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h19 ) twitter

