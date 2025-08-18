Exportações brasileiras de soja batem recorde em julho com demanda aquecida

Em julho de 2025, as exportações brasileiras de soja atingiram 12 milhões e 250 mil toneladas, estabelecendo um novo recorde mensal. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, os embarques somaram 77,2 milhões de toneladas.



A demanda pela soja segue elevada, impulsionada tanto pela indústria esmagadora nacional quanto pelo mercado externo. Entretanto, a desvalorização do dólar frente ao real limitou a valorização dos preços domésticos.