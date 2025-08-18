Logo R7.com
Exportações brasileiras de soja batem recorde em julho com demanda aquecida

Impulsionados sobretudo pela demanda chinesa, os embarques nos sete primeiros meses do ano somaram 77,2 milhões de toneladas

Agro Record News|Do R7

Em julho de 2025, as exportações brasileiras de soja atingiram 12 milhões e 250 mil toneladas, estabelecendo um novo recorde mensal. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, os embarques somaram 77,2 milhões de toneladas.

A demanda pela soja segue elevada, impulsionada tanto pela indústria esmagadora nacional quanto pelo mercado externo. Entretanto, a desvalorização do dólar frente ao real limitou a valorização dos preços domésticos.

