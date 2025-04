Conheça o pequeno Chive, o porquinho-vermelho que faz sucesso em um zoológico nos Estados Unidos

Um simpático leitãozinho tem feito sucesso no zoológico de Nashville, nos Estados Unidos. O pequeno Chive nasceu prematuro no início de abril e, ao ser rejeitado pela mãe, passou a receber cuidados especiais da equipe do local.



O filhote é um porco -vermelho, espécie típica das florestas africanas, e já se tornou um mascote da instituição. Graças à atenção da equipe do zoo, o animal alcançou o tamanho de um melão com apenas 18 dias de vida.