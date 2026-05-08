Tesouro Reserva será lançado na próxima segunda-feira (11)
Novo título funcionará 24 horas por dia, durante toda a semana
O Tesouro Reserva, novo título voltado a investidores em curto prazo e reserva de emergência, será lançado na próxima segunda-feira (11). O funcionamento deverá ser contínuo, com aplicações e resgates disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a liquidez das operações vai ocorrer via Pix.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Bolsa recua 2,38% e atinge menor patamar desde o final de março
Perspectiva de acordo impactou ações de petróleo em todo o mundo
Dolár abre negociações desta sexta-feira (8) em R$ 4,91
Esse é o menor valor observado desde janeiro de 2024
Cachorrinho abandonado emociona web ao se agarrar a ursinho de pelúcia
Ao passar pelo local e ver o animal, um morador decidiu levar o cão e o brinquedo para casa
Forte ventania arrasta barracas e assusta funcionários em feira popular na China
Mudança brusca no tempo assustou quem estava no local; funcionários correram para se proteger
Câmara dos Deputados completa 200 anos de história
Sessão solene conta com várias autoridades dos três poderes e da instituição
Shopping é tomado por grande incêndio na capital do irã
Oito pessoas morreram; não há indícios de relação entre as chamas e o conflito na região
CNJ promove seminário nacional sobre Justiça itinerante e cidadania
Seminário debate o atendimento jurídico em comunidades distantes e apresenta diretrizes do Conselho
Surfista é perseguido por tubarão durante 10 minutos
Região dos Estados Unidos é conhecida por grande presença de animais da espécie
Ministro detalha novo programa para negociar dívidas
Dario Durigan, ministro da Fazenda, explica o Desenrola 2.0
Brasília sedia 22° Congresso Nacional dos magistrados do trabalho
Evento reúne mais de 300 pesquisadores e operadores do direito do trabalhador de todo o Brasil
Projeto da dosimetria vetado por Lula pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro
Congresso analisa nesta quinta (30) veto à proposta que prevê redução das condenações dos envolvidos na trama golpista
Congresso analisa hoje veto ao projeto da dosimetria
Proposta, vetada por Lula, pode beneficiar ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses
Tenda de casamento coletivo 'voa' pelos ares durante tempestade de areia
Forte ventania provocou um verdadeiro caos na festa, fazendo com que os convidados corressem para se proteger
Senado começa sabatina de Jorge Messias
Nome do advogado-geral da União precisa ser aprovado por maioria na sessão