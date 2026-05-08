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Tesouro Reserva será lançado na próxima segunda-feira (11)

Novo título funcionará 24 horas por dia, durante toda a semana

Alerta Brasil|Do R7

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O Tesouro Reserva, novo título voltado a investidores em curto prazo e reserva de emergência, será lançado na próxima segunda-feira (11). O funcionamento deverá ser contínuo, com aplicações e resgates disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a liquidez das operações vai ocorrer via Pix.

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