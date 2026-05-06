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Câmara dos Deputados completa 200 anos de história

Sessão solene conta com várias autoridades dos três poderes e da instituição

Alerta Brasil|Do R7

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A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (6) uma sessão solene em comemoração aos seus 200 anos de história.

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