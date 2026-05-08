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Dolár abre negociações desta sexta-feira (8) em R$ 4,91

Esse é o menor valor observado desde janeiro de 2024

Alerta Brasil|Do R7

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O dólar abriu a cotação em baixa nesta sexta (8), a R$ 4,91. O valor também foi registrado na terça-feira (5). Segundo economista, momento é propício para o acúmulo de dólares destinados a viagens.

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