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Cachorrinho abandonado emociona web ao se agarrar a ursinho de pelúcia

Ao passar pelo local e ver o animal, um morador decidiu levar o cão e o brinquedo para casa

Alerta Brasil|Do R7

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Um cachorro da raça corgi foi encontrado próximo a uma lixeira na China. O cãozinho emocionou a web, pois se recusava a deixar um ursinho de pelúcia que carregava e ficava agarrado ao bichinho. 


Ao passar pelo local e ver o animal, um morador decidiu levar o cão e o brinquedo para casa. Ele recebeu cuidados como alimentação e limpeza, e foi adotado pelo homem.
 
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