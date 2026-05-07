Cachorrinho abandonado emociona web ao se agarrar a ursinho de pelúcia

Um cachorro da raça corgi foi encontrado próximo a uma lixeira na China . O cãozinho emocionou a web, pois se recusava a deixar um ursinho de pelúcia que carregava e ficava agarrado ao bichinho.





Ao passar pelo local e ver o animal , um morador decidiu levar o cão e o brinquedo para casa. Ele recebeu cuidados como alimentação e limpeza, e foi adotado pelo homem.