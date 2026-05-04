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Ministro detalha novo programa para negociar dívidas

Dario Durigan, ministro da Fazenda, explica o Desenrola 2.0

Alerta Brasil|Do R7

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O Ministro da Fazenda Dario Durigan anunciou o lançamento do Desenrola 2.0 em Brasília. O novo programa visa a renegociação de diversas modalidades de dívida como cartão de crédito e cheque especial com descontos que podem variar entre 30% e 90%.

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