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Bolsa recua 2,38% e atinge menor patamar desde o final de março

Perspectiva de acordo impactou ações de petróleo em todo o mundo

Alerta Brasil|Do R7

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O mercado financeiro encerrou a quinta-feira (7) em clima de aversão ao risco, uma vez que as perspectivas da assinatura de um cessar-fogo no Irã reduziram os temores sobre o abastecimento global de petróleo.

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