Bolsa recua 2,38% e atinge menor patamar desde o final de março

O mercado financeiro encerrou a quinta-feira (7) em clima de aversão ao risco, uma vez que as perspectivas da assinatura de um cessar-fogo no Irã reduziram os temores sobre o abastecimento global de petróleo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!