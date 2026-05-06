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Shopping é tomado por grande incêndio na capital do irã

Oito pessoas morreram; não há indícios de relação entre as chamas e o conflito na região

Alerta Brasil|Do R7

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Um incêndio devastador atingiu um shopping em Teerã, capital do Irã, resultando na morte de ao menos oito pessoas e deixando mais de 40 feridos.

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