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Policial salva mãe e bebê de residência em chamas

Eles estavam presos no segundo andar; agente pediu para mulher jogar criança pela janela

Alerta Brasil|Do R7

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Nos Estados Unidos, um policial salvou a vida de uma mãe e um bebê durante um incêndio na última sexta-feira (15). 


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