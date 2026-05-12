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Rio Grande do Sul confirma morte por hantavírus

Cepa encontrada em território brasileiro não é transmissível entre humanos

Alerta Brasil|Do R7

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A doutora Elba Lemos, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, esclareceu aspectos importantes sobre a hantavirose em entrevista.

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