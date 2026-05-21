Empresas são condenadas por acidente aéreo em 2009

A Justiça francesa condenou a Airbus e a Air France por homicídio culposo pelo acidente aéreo do voo entre o Rio de Janeiro e Paris em 2009. As empresas foram condenadas a pagar uma multa de 225 mil euros cada, o equivalente R$ 1 milhão e 300 mil.



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