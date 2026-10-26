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Especialista analisa a governabilidade de Lula em novo mandato

Reeleito, Lula enfrenta obstáculos no Congresso e pressão do mercado financeiro

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia seu quarto mandato enfrentando desafios no Congresso Nacional.

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