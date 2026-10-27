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Especialista analisa consequências jurídicas em suposta fuga de Flávio Bolsonaro

Candidato derrotado teria viajado para a Argentina ontem à noite e seguiria para os EUA

Alerta Brasil|Do R7

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Agentes da PF (Polícia Federal) estão atuando para verificar a possível saída do senador Flávio Bolsonaro do Brasil, após o STF ter ordenado a apreensão de seus passaportes.

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