Paciente cai do teto após forro ceder em hospital
Homem em surto tentava fugir do local quando sofreu a queda, no Rio de Janeiro
Um homem caiu do teto de um hospital em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
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