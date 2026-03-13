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Paciente cai do teto após forro ceder em hospital

Homem em surto tentava fugir do local quando sofreu a queda, no Rio de Janeiro

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem caiu do teto de um hospital em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

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