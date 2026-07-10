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Mexicano é morto após ser confundido por agentes do ICE

Homem, que vivia nos EUA há 35 anos, estava a caminho do trabalho quando foi abordado

Alerta Brasil|Do R7

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Um mexicano foi morto a tiros por engano durante uma operação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) que aconteceu na última terça-feira (7), no Texas.

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