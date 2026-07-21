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Presidente da Abimaq fala após reunião com Alckmin

Assunto discutido foi o tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), José Velloso, fez uma entrevista coletiva após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, sobre o novo tarifaço imposto pelos EUA a alguns produtos brasileiros.

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