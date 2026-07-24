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Robô vence luta e comemora dançando na China

Depois de derrubar adversário, máquina vencedora mexeu braços e corpo; momento viralizou

Alerta Brasil|Do R7

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Uma luta entre robôs na China terminou com uma comemoração inusitada.

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