Imagem mostra momento em que carro capota na Índia
Moradores e motoristas que passavam pelo local ajudaram passageiros, que não se feriram
Um grave acidente de carro por pouco não terminou em morte na Índia.
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