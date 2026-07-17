Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Imagem mostra momento em que carro capota na Índia

Moradores e motoristas que passavam pelo local ajudaram passageiros, que não se feriram

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Um grave acidente de carro por pouco não terminou em morte na Índia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Índia
  • acidente-de-transito
  • carros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.