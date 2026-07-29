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Retroescavadeira é roubada por homem que causa confusão pelo caminho

Placas de sinalização e um poste de iluminação foram derrubados; ele foi preso

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem foi detido na Califórnia após roubar uma retroescavadeira e dirigir a máquina pelas ruas locais.

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