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Vídeo e comprovante falso marcam disputa por carro blindado de R$ 200 mil

Quase um ano após a compra, empresário tenta agora recuperar o prejuízo na Justiça

Alerta Brasil|Do R7

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Um empresário enfrenta uma batalha judicial após pagar mais de R$ 200 mil por um carro zero quilômetro blindado que nunca recebeu.

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