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Golfinho é resgatado em praia de Cabo Frio (RJ)

Animal é da espécie cachalote-mirim e tem três metros de comprimento

Alerta Brasil|Do R7

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Um filhote de golfinho foi encontrado encalhado em uma praia de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. O animal da espécie cachalote-mirim mede três metros e pesa 400 quilos. Ele foi socorrido por salva-vidas locais após ser avistado na faixa de areia.

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