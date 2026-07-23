Golfinho é resgatado em praia de Cabo Frio (RJ)

Um filhote de golfinho foi encontrado encalhado em uma praia de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. O animal da espécie cachalote-mirim mede três metros e pesa 400 quilos. Ele foi socorrido por salva-vidas locais após ser avistado na faixa de areia.



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