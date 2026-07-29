Animal invade gramado e interrompe jogo de beisebol
Equipe de resgate foi mobilizada e jogadores ajudaram; animal foi capturadp com segurança
Um jogo de beisbol foi paralisado por causa de um invasor inusitado que entrou no gramado e correu por todo campo.
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