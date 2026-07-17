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Criança em bicicleta escapa de acidente grave no Paraná

Câmeras flagraram o momento exato do acidente, que ocorreu na cidade de Paiçandu

Alerta Brasil|Do R7

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Uma criança de 6 anos escapou por pouco de um acidente grave, no Paraná.

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