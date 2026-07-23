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Poda de árvore provoca queda de energia em prédio

Portaria de um condomínio também foi danificada e uma mulher ficou ferida

Alerta Brasil|Do R7

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Uma trapalhada na poda de uma árvore provocou queda de energia em um prédio em São Paulo.

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