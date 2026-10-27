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Proibido de deixar o país, Flávio Bolsonaro teria viajado para a Argentina

Polícia Federal apura suposta fuga do senador, que teria como destino final os EUA

Alerta Brasil|Do R7

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A família Bolsonaro está em um momento delicado na política brasileira após a derrota de Flávio Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva.

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