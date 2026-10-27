Trump diz que eleição no Brasil pareceu fraudada
Presidente dos EUA classificou como estranha prorrogação da votação
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações polêmicas sobre as eleições no Brasil, afirmando que o processo eleitoral parecia fraudado.
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