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Trump diz que eleição no Brasil pareceu fraudada

Presidente dos EUA classificou como estranha prorrogação da votação

Alerta Brasil|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações polêmicas sobre as eleições no Brasil, afirmando que o processo eleitoral parecia fraudado.

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