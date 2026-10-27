Urgente: Polícia Federal apura suposta fuga de Flávio Bolsonaro
Candidato derrotado teria viajado para a Argentina ontem à noite para seguir aos EUA
O senador Flávio Bolsonaro (PL) pode ter deixado o Brasil, mesmo após ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinava a entrega de seus passaportes e o proibia de sair do país.
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