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Urgente: Polícia Federal apura suposta fuga de Flávio Bolsonaro

Candidato derrotado teria viajado para a Argentina ontem à noite para seguir aos EUA

Alerta Brasil|Do R7

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) pode ter deixado o Brasil, mesmo após ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinava a entrega de seus passaportes e o proibia de sair do país.

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