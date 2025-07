Como o Brasil deve negociar com os EUA? Especialistas ouvidos pela RECORD NEWS opinam Analistas acreditam que governo brasileiro precisa ter cautela ao dialogar com Washington e divergem sobre ida à OMC Record News|Leonardo Devienne*, do R7 24/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h58 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil enfrenta tarifas impostas pelos EUA, criando tensão econômica.

Economista Ricardo Buso defende atuação na OMC para contestar medidas americanas.

Leonardo Trevisan critica a OMC, classificando-a como ineficaz diante das ameaças dos EUA.

Gabriel Quintanilha aconselha evitar confronto e buscar soluções diplomáticas para melhores acordos comerciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump impôs taxas de 50% aos produtos brasileiros; até o momento, negociações para impedir tarifas não evoluíram REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 08.07.2025

O Brasil tornou-se alvo do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pode sofrer com sobretaxas de 50% a partir de 1º de agosto. As discussões entre os países ainda são cercadas por questões como a integração do Brics, com um novo sistema de pagamento, e o uso das tarifas comerciais para pressionar o Judiciário brasileiro a encerrar as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Diante desta situação preocupante para a economia nacional, tanto governadores quanto a Presidência da República se veem pressionados para conseguir algum tipo de acordo comercial com o governo do republicano.

Segundo análise do economista Ricardo Buso, a reclamação que a diplomacia brasileira protocolou na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra tarifas econômicas como forma de coerção era previsível. O economista enxerga que a decisão foi certa pois os americanos não estavam abertos a novas rodadas de diálogo. “[Acionar a OMC] é importante para mostrar a injustiça da medida e conseguir adesão, conseguir apoio internacional. Acho que faz parte e está bem conduzida”, opina.

Já para Leonardo Trevisan, analista internacional, a reclamação do Itamaraty à organização não é eficaz para conter as ameaças americanas. O professor justifica que a OMC (Organização Mundial do Comércio) é “um tigre sem dentes”, ou seja, perdeu o poder que um dia teve, e não conseguirá efetivar punições à Casa Branca contra as tarifas.

Buso também aponta que uma retaliação por parte do Brasil com mais tarifas é um caminho arriscado e ineficaz devido ao comércio desigual com os Estados Unidos: “O que nós vendemos para os Estados Unidos significa quase cerca de 12% do que nós exportamos, e o que os Estados Unidos vendem para nós, nos trilhões que eles exportam, é só 1,3%”.

Este sentimento é compartilhado por Gabriel Quintanilha, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Direito do Rio de Janeiro. O especialista pontua que o Brasil deve fugir do confronto direto com os americanos, deixar de lado questões que competem mais a China e Rússia e “se colocar no seu lugar no mercado” para conseguir melhores tarifas por meio da diplomacia. “A briga da Rússia, a briga da China não é nossa e não vamos comprar isso”, completa Quintanilha.

*sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7