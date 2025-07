Entenda como as tarifas de Trump podem colapsar o mercado de frutas brasileiro

Em entrevista ao Jornal da Record News sobre os impactos do tarifaço de Donald Trump, Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, afirma que é inviável redirecionar as frutas, como a manga, para a Europa.



"A embalagem para a Europa é diferente da dos Estados Unidos , então não temos a embalagem necessária. Além disso, os navios que vão para a Europa não têm o mesmo tipo de operação que os destinados aos Estados Unidos, onde reservamos espaços nos containers. Para se ter uma ideia, nesse período, que pode durar até três meses, serão entre 2.000 e 2.500 containers. A situação é muito preocupante para o Vale do São Francisco", afirma.



Coelho também alerta que o mercado interno não vai absorver esse excedente."Vai colapsar", prevê. Ele ainda expressa receio de que as frutas fiquem nas plantações e não compense a colheita: "Tenho medo que a fruta fique no pé, que não valha a pena colher".