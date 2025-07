Com negócios ameaçados por tarifaço, café brasileiro representa um terço do mercado americano

Em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (21), Márcio Ferreira, presidente do Cecafe (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), afirma que os Estados Unidos são os maiores compradores de café do Brasil e, por isso, uma negociação em relação às tarifas impostas por Donald Trump é essencial.



Ferreira explica que, embora o café represente apenas 0,89% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, sua participação na economia dos Estados Unidos é proporcionalmente maior, representando 1,2% do PIB americano, que é cerca de 16 vezes superior ao brasileiro.



A indústria americana do café movimenta cerca de US$ 343 bilhões (R$ 1,91 trilhão, na cotação atual) por ano. Segundo estimativas do setor, um terço desta produção depende do café brasileiro. “A nossa matéria-prima colabora em 33% desses US$ 343 bilhões”, destaca Ferreira.



Além disso, o presidente do Cecafé afirma que, para cada US$ 1 (aproximadamente R$ 5,57, na cotação atual) obtido com a exportação de café pelo Brasil, são gerados, em média, US$ 43 (R$ 240, na cotação atual) na cadeia produtiva dos Estados Unidos. "Então, tanto para o governo brasileiro quanto para o governo americano, isso é uma pauta que tem que ser tratada com muito cuidado", encerrou.