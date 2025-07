Clima instável no Rio de Janeiro e tempo seco em São Paulo Centro-Sul do Brasil enfrenta queda de temperatura e geadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h59 ) twitter

São Paulo deve continuar com temperaturas amenas e tempo firme e seco, diz meteorologista

O meteorologista da Climatempo Vitor Takao destacou a previsão do tempo para o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. As temperaturas caíram significativamente na região, resultando em geadas em algumas áreas do sul.

No Rio de Janeiro, o clima está instável com possibilidade de chuvas intermitentes ao longo do dia devido à presença de ar frio e ventos associados a um ciclone que agitam o mar na costa carioca.

Em São Paulo, a previsão indica tempo firme e seco sob influência de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar. Apesar das temperaturas amenas, há alerta para baixa umidade do ar que deve persistir até o fim da semana.

