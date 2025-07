Crescimento na indústria de materiais de construção desafia alta dos juros Setor registra aumento de 0,5% em junho e mantém expectativa positiva para o futuro Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Faturamento da indústria de materiais de construção cresceu 0,5% em junho em relação ao mês anterior.

O crescimento anual foi de 1,1%, com previsão de aumento de 2,8% em 2025 comparado a 2024.

Despesas com crédito alto impactam a demanda familiar, mas o setor se mantém aquecido por meio de novas formas de crédito e robustez do mercado de trabalho.

Investimentos em tecnologia visam aumentar a produtividade e enfrentar os desafios econômicos actuales.

Setor de construção mostra resiliência ao crescer mesmo com juros nas alturas, avalia economista

O faturamento da indústria de materiais de construção cresceu 0,5% em junho comparado ao mês anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 1,1%. A previsão é que o setor registre um aumento de 2,8% no faturamento em 2025 em comparação a 2024.

Ana Maria Castello, coordenadora de projetos de construção do FGV Ibre, destacou que o setor continua aquecido apesar da alta taxa de juros que desacelera o crescimento. A demanda por materiais reflete o aquecimento do mercado imobiliário e das obras de infraestrutura, além das reformas realizadas por famílias.

A especialista observa que a elevada Selic encarece o crédito, impactando a demanda familiar por materiais. No entanto, a resiliência do mercado de trabalho e novas formas de crédito têm sustentado essa demanda. O setor imobiliário também mostra crescimento significativo nos últimos anos, impulsionando novas obras.

Para enfrentar os desafios econômicos, o setor investe em tecnologia para aumentar a produtividade em grandes obras. A alta do crédito ainda representa um desafio para pequenas reformas familiares. Embora haja uma desaceleração prevista, as projeções indicam continuidade no crescimento.

‌



Durante a pandemia de Covid-19, o setor sofreu impacto inicial, mas se recuperou com auxílio emergencial e continuidade das atividades essenciais. Após retração em 2022, houve recuperação impulsionada pelo consumo informal e formal, marcando uma retomada pós-pandemia.

Assista ao vídeo - Setor de construção mostra resiliência ao crescer mesmo com juros nas alturas, avalia economista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!