Negociações entre Brasil e EUA envolvem tarifas, Pix e big techs

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil pode enfrentar uma sobretaxa de 50% em suas exportações para os EUA a partir de agosto.

Produtos como café, manga e abacaxi podem ser isentos de tarifas pelos EUA.

Impacto do Pix nas operações bancárias e sua influência nas negociações entre Brasil e EUA.

Diálogo crucial para evitar prejuízos econômicos e desemprego no Brasil devido a tarifas elevadas.

Pix, terras raras e big techs: o que está na mesa de negociações entre Brasil e EUA

O secretário de Comércio dos Estados Unidos anunciou que produtos como café, manga e abacaxi podem entrar no país sem tarifas de importação. O Brasil, principal exportador de café para os EUA, enfrenta uma sobretaxa de 50% em suas exportações, que pode entrar em vigor em 1º de agosto caso não haja mudanças nas negociações.

A introdução do Pix no Brasil, que afeta a intermediação bancária e operações de cartões de crédito, é um dos fatores que influenciam as negociações entre os dois países. Empresas americanas dominam o setor de cartões, e o avanço do Pix pode impactar seus interesses. Além disso, as terras raras, essenciais para a transição energética e a indústria de carros elétricos, e a regulação das big techs no Brasil são outros pontos de discussão.

Embora o Brasil represente apenas 3% das importações dos EUA, setores como o de café têm importância significativa para os americanos. A isenção de tarifas para produtos brasileiros pode aliviar custos para os consumidores nos EUA. O diálogo entre os países é crucial para evitar prejuízos econômicos e desemprego no Brasil, especialmente com a possibilidade de a tarifa de 50% ser considerada um embargo comercial.

