Economista prevê taxa de juros em 15% até dezembro deste ano; veja análise

“Acho que por um bom tempo, pelo menos até dezembro, essa vai ser a toada: 15% ao ano”, avalia Mauro Rochlin, economista e coordenador acadêmico da Fundação Getulio Vargas. A expectativa é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantenha a taxa básica de juros em 15%, o maior nível em quase 20 anos.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (30), Rochlin comenta que essa taxa pode começar a cair em dezembro, caso fatores como o câmbio e a oferta de produtos no mercado ajudem. “Se o dólar ajudar, pode ser que em dezembro a gente tenha uma taxa Selic iniciando um ciclo de queda”, aponta.



O economista também faz uma comparação com os Estados Unidos, que devem manter os juros no patamar de 4,5% ao ano. Segundo ele, tanto no Brasil quanto lá fora, a economia está mais aquecida do que se esperava. “Aqui também, acima do que seria de se esperar com uma Selic de 15%, a atividade econômica ainda rodando também em torno de 3%, isso faz com que o Copom aqui e o Copom lá sejam muito cautelosos na sua política de juros”, diz o especialista.